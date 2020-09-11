Pompeo, ABD'nin Doğu Akdeniz kararını açıkladı! Resmen talep ettiler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi hafifletmek için 12 Eylül'de (yarın) Kıbrıs'a gideceğini açıkladı. Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için gerçek bir diyalog kurulmasını umduklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artmaya devam ediyor.
YARIN KIBRIS'A GELİP KRİZİ HAFİFLETME KARARI ALDI
Afganistan barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya uçan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uçakta yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi hafifletmek için 12 Eylül'de (yarın) Kıbrıs'a gideceğini açıkladı.
ASKERİ VARLIKLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ
Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için gerçek bir diyalog kurulmasını umduklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
BERLİN VE PARİS'E MESAJ
Almanya'nın diyalog için çaba sarf ettiğini, Fransa'nın ise Atina ve Güney Kıbrıs'ı "kararlı" bir şekilde desteklediğini belirten Pompeo, "Sorun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmeli" dedi (Haber7)