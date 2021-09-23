POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi 27. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler polislik mülakat sonuçları 2021’e çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak POMEM mülakat sonuçları merakla bekleniyor.

POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının ardı arkası kesilmiyor. Ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarını geçen polis adayları, şimdi POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte Polis Akademisi POMEM sonuçları hakkında merak edilenler…

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.