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Polyester elyaf ithalatında tarife kontenjanı kullanım esasları belirlendi

AA |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 9:32 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 9:32

Polyester elyaf ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.


Ticaret Bakanlığının 23 Eylül'de yürürlüğe girecek İthalatta Kota ve  Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı  her bir dönem için ilgili kararda yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli  tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 16 bin 593 ton olacak.
 
Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde  verilecek tarife kontenjanı 5 bin 531 tonu geçemeyecek.
 
Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı  internet sitesinde elektronik imzayla yapılacak. Elektronik ortamda yaşanabilecek  sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da  yapılabilecek. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda  söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep  karşılanmayacak.
 
"İlk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak
 
Tarife kontenjanı, ilgili mevzuat çerçevesinde, "ilk gelen ilk alır"  yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı  miktarı 15 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük  bölgesi için düzenlenecek.
 
Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi  içinde serbest dolaşıma girebilecek. İthal lisansının fiziksel olarak  düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi  zorunlu olacak. İthal lisansı devredilemeyecek.

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