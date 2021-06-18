Pilot Garage ve VavaCars'tan ikinci elde işbirliği!

Ekspertiz şirketi Pilot Garage, VavaCars ile işbirliği yaptı. Müşteri odaklı, üst düzey deneyim vizyonunda buluşan VavaCars ve Pilot Garage, araç alım satımına hız, güven ve kolaylık getirmeye devam edecek. Tarafsız yapısı, sertifikalı uzmanları ve son teknoloji teknik kontrol cihazlarıyla oto ekspertiz sektörünü kurumsallaştıran Pilot Garage'ın Genel Koordinatörü Cihan Emre, konuyla ilgili olarak "Sektörün en kıymetli markalarından birisi olan VavaCars ile yaptığımız işbirliği ile daha geniş bir kitleye ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Araç alım merkezi sayısını artırmayı hedefleyen VavaCars'ın yeni büyüme sürecinde, 250'yi aşkın bayiimizle yanında olacağız." açıklamasını yaptı.

Alım alanı genişliyor



VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt ise "Bir süredir pandemi sebebi ile tüm dünya zor günler geçirse de biz bu dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına büyümemize ve onların yanında olmaya devam ettik. Araç alım merkezi sayımızı 2019'dan bu yana 7'den 24'e çıkarıp, İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de de hizmet vermeye başladık, aldığımız araç sayısını %700 artırdık. Hizmet verdiğimiz 4 büyük şehir dışındaki bölgelerden de düzenli gelen yoğun talebe Pilot Garage iş birliğimiz ile cevap vermeye karar verdik"dedi.