Peugeot 3008’in makyajlısı gelecek!

Yeni Peugeot 3008’de şarj edilebilir hibrit motor, iki veya dört tekerlekten çekiş, benzinli ve dizel motor seçenekleri yer alacak. Yeni çerçevesiz ön ızgara ile araca daha modern bir görünüm verilmeye çalışılmış.Sportifliği vurgulamak için, başlangıç seviyesinden itibaren yeni tampona parlak siyah yan ızgaralar ve boyalı bir eşik de eklenmiş durumda.GT/GT Pack donanım seviyelerinde, GT versiyonlarının görsel konumlandırmasını vurgulamak üzere özel bir ön ızgara devreye giriyor.
Motor gamı geniş
Sis farlarının yerini alan yeni “Sis Modu” işlevi yenilik olarak dikkat çekiyor. Otomatik şanzımanla donatılan tüm içten yanmalı motorlu versiyonlarda standart olarak sürüş modu seçici özelliği sunulacak. Sürücü orta konsoldaki sürüş modu kumanda düğmesinden Normal, Spor ve Eko olmak üzere üç farklı sürüş modundan birini seçebilecek. Şarj edilebilir hibrit motorlu versiyonlarda; Elektrikli (ilk çalıştırma anında varsayılan), Hibrit, Spor, 4WD (yalnızca HYBRID4 300) olmak üzere dört farklı sürüş modu seçeneği bulunuyor. 225 HP (165kW) gücündeki iki tekerlekten çekişli HYBRID 180 HP (132 kW) PureTech benzinli motoru önde e-EAT8 şanzımana bağlı 110 HP (80 kW) elektromotor destekliyor.
Benzinli motorlarda 1,2 litre hacimli 3 silindir PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT8 yer alacak. Dizelde 1,5 litre hacimli 4 silindir BlueHDi 130 S&S MT6,FlueHDi 130 S&S EAT8 motorlar mevcut bulunacak. Fransa’da üretilen yeni Peugeot SUV 3008, 2020 sonunda Avrupa’da satışa sunulacak.