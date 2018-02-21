Peru'da otobüs uçurumdan yuvarlandı! Onlarca ölü...

Peru'da Pan-Amerikan karayolunda bir otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu en az 30 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, bir yolcu otobüsünün, Arequipa kentindeki Ocano köprüsü yakınlarında uçurumdan yuvarlanması sonucu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Arequipa sivil savunma yetkilisi Jacqueline Choque, "RPP News"e yaptığı açıklamada, kazadan kurtulan "17 ya da 18" kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Chala kasabasından Arequipa kentine gitmekte olan otobüste kayıtlı 45 yolcu olduğu ancak otobüsün yoldan daha fazla yolcu almış olabileceği belirtildi.

Yerel medyadaki haberlerde, otobüsün düştüğü yüksekliğin 80-200 metre arası olduğu kaydedildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.