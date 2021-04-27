Perşembe saat kaçta yasak başlıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı tam kapanma açıklamasının ardından vatandaşlar tam kapanmasının ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, perşembe saat kaçta yasak başlıyor? Tam kapanma ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan tam kapanma açıklamasının ardından genelgeyi yayımladı. 22 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tüm illerde tam kapanma uygulanacak. Perşembe yasak kaçta başlıyor? Tam kapanma ne zaman başlıyor, sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

Perşembe saat kaçta yasak başlıyor?

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.



Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.



İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.



Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.



Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.