Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru nasıl izlenir?

Göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid meteor yağmuru ağustos ayı ile birlikte gökyüzü meraklılarının gündeminde... Halk arasında “yıldız kayması” olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunun gerçekleşeceği tarih araştırılıyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? İşte detaylar...

Yılda periyodik olarak 10-12 civarında göktaşı yanmasının meydana geliyor, bunların en ihtişamlı olanı ise Perseid Göktaşı Yağmuru. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından hazırlanan "Gök Olayları Yıllığı" takvimine göre, Perseid meteor yağmurları ağustos ayında gerçekleşiyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? Göktaşı ne zaman görülecek? İşte detaylar...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Gökbilimcilerin en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Perseid (Perse) göktaşı yağmuru ağustos ayında gerçekleşecek. Astronomların yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid göktaşı yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Meteor yağmuru, 11-12 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacak. Meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebilecekken, 11-12 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. En uygun saat ise Saat 22.00'den sonra olarak belirtiliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.

Dünya’nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.

En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.

METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

Öncelikle her türlü ışık kirliliğinden uzak durmalısınız. Şehir ışıklarından kaçmadığınız durumlarda saatte yalnızca birkaç tane görebilirsiniz. Mümkünse tamamen karanlık yerlerde durmalısınız.

Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık bir yarım saat kadar beklemelisiniz. Parlak bir yerden geliyorsanız veya akıllı telefonunuzun ekranına bakıyorsanız, gözlerinizin daha düşük ışık seviyelerine alışması için zamana ihtiyacınız olacaktır.

Görüş alanınızı daraltacak şeylerden uzak kalarak kendinize gece gökyüzünün geniş bir manzarasını sunan bir yer ayarlayın.