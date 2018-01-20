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Pentagon'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

20 Ocak 2018 Cumartesi - 22:41 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 4:36

Pentagon, TSK'nın Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "gerilimin tırmandırılmaması" mesajı verdi.


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "gerilimin tırmandırılmaması" mesajı verdi.
 
Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, yaptığı yazılı açıklamada “Bütün taraflara gerilimi tırmandırmamaları ve en önemli görev olan DEAŞ'ı ortadan kaldırmaya yönelmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.
 
Rankine-Galloway, "Türkiye'nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor." ifadelerini kullandı.

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