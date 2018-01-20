Pentagon'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Pentagon, TSK'nın Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "gerilimin tırmandırılmaması" mesajı verdi.

