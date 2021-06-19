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Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 21:43 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 21:43

İstanbul Kartal merkezli 3,9 büyüklüğündeki depremde, duvarlarında hasar oluştuğu belirtilen 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.


Alınan bilgiye göre, Pendik'te Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta  bulunan 4 katlı binada oturan aileler, saat 15.07'de meydana gelen depremin  ardından duvarlardan ses gelmesi üzerine, durumu polise ve belediye ekiplerine  bildirdi.
 
Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı  binada incelemede bulundu.
 
Birinci katında hasar olduğu ve depremin ardından duvarlardaki  çatlağın büyüdüğü tespit edilen apartman ile altındaki resim atölyesini tahliye  eden ekipler, binayı mühürledi.
 
Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği, apartmanın  birinci katındaki duvarlarda önceden oluştuğu belirtilen çatlağın ise depremin  etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

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İstanbul Kartal deprem
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