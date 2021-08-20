PCR testi hangi hastanelerde yapılıyor? PCR testi nerede yapılır, devlette ne kadar, özelde ücretli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, aşı olmayanlarda PCR testi isteneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı açıklamalarından sonra aşı olmayan vatandaşlar aşı olmak için “PCR testi nerede yapılır?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, PCR testi hangi hastanelerde yapılıyor, devlette ne kadar, özelde ücretli mi?

6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları düzenli PCR testi yaptıracak. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak. Peki, PCR testi nerede yapılır? PCR testi hangi hastanelerde yapılıyor, devlette ne kadar, özelde ücretli mi?

PCR testi nerede yapılır, hangi hastanelerde?

PCR testi özel, devlet ve şehir fark etmeksizin istediğiniz hastanede yapılır.

PCR testi ücretli mi, ne kadar?

PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılırken, özel hastanelerde 250 liraya yapılıyor.