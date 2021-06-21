Pazar günü yasağı kalktı mı, Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasak mı?

Pazar günü yasakları kalktı mı, Pazar günü yasak mı? Kademeli normalleşme sürecinde alınan kararlar sonrası kaldırılmayan Pazar yasağının Kabine Toplantısında gündeme gelip gelmediği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Peki, Pazar günü yasak mı?

Pazar günü yasağı kalktı mı, Pazar yasak mı? Normalleşmeye ilişkin yeni adımlar ve bu bağlamda pazar günleri sokağa çıkma yasağının sürüp sürmeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. İşte Pazar günü yasağı hakkındaki son gelişmeler…

Pazar günü yasağı kalktı mı?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.