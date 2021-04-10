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Patates, soğan ve çeltiği Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçiden alıp ücretsiz dağıtacak...

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 15:23 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 15:33

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 1 Milyon 200 bin ton patates 250 bin ton soğan 750 bin ton çeltiği satın alacak. Bu ürünler 81 ilde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. İlk ürünler alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla TMO’nun çiftçiden satın alacağı  ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.Pandemi döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin bir kısmı elinde kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltik satın alınacak. Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete  geçen TMO, Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de üreticilerden  tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyat işlemlerini gerçekleştirdi.  Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyündeki çiftçilerden alınan ürün,  torbalara konulduktan sonra kamyona taşındı.
 
 TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, gazetecilere  yaptığı açıklamada, üreticiden TMO tarafından alımı yapılan patatesin 81 il  valiliğince ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.  Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde patates  tüketiminin düşmesi nedeniyle çiftçinin deposunda kalan ürünlerin  değerlendirileceğini aktaran Güldal, şunları kaydetti:  "Yeni hasat dönemi başlamadan önce çiftçinin deposundaki ürünün  tüketilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere üreticinin  elindeki ürünü tedarik ediyoruz. Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konularak  teslim alıyoruz. Buradaki amaç üreticinin mali kaybını önleyip, giderlerini  karşılamak ve ürünün ihtiyaç sahibi tüketicilerin sofralarına ulaştırmaktır."   Deposundaki ürünü TMO tarafından alınan çiftçi İsmail Bilge de bu yıl  tarlasından elde ettiği 120 ton patatesin yarısının depoda kaldığını, kararın  kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
 
 
 

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