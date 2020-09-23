Parkta sopa ve küreklerle 'korku' nöbeti!

Adıyaman’da Madde bağımlılarından bıkan mahalle sakinleri parkta sopa ve küreklerle nöbet tutuyor. Yaşanan olumsuzluk ile ilgili CİMER ve diğer yollardan yetkililere bilgi verdiklerini dile getiren mahalle sakinleri, geceleri herhangi bir olay yaşanmasından korktuklarını dile getirdi.

Siteler Mahallesi 2048 Nolu sokak içerisinde bulunan parkı mesken tutan madde bağımlıları mahalle sakinlerini korkutuyor. Tedirgin olan mahalle sakinleri, parktaki madde bağımlısı, alkol tüketen ve uygunsuz davranışlar sergileyen kişilerden şikayetçi. Mahalle sakinleri, ihbar sonrası gelen polisi gören kişilerin parktan uzaklaştığını, polisin ayrılmasından sonra yine parka geldikleri için nöbet tuttuklarını vurguladı. Mahalle sakinleri ellerinde sopa ve küreklerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar bekliyor.

Yaşanan olumsuzluk ile ilgili CİMER ve diğer yollardan yetkililere bilgi verdiklerini dile getiren mahalle sakinleri, geceleri herhangi bir olay yaşanmasından korktuklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri parktaki yetersiz ışıklandırmanın yeterli hale getirilmesini ve parkın daha sık kontrol edilmesini istedi.