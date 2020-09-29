Park ziyaretinde 9 karatlık elmas buldu

ABD’nin Arkansas eyaletinin Maumelle şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Kevin Kinard, Crater of Diamonds Eyalet Parkı’nı arkadaşlarıyla birlikte ziyaret etti. Kinard çocukluğundan beri ziyaret ettiği parkta cam olarak düşündüğü bir parlak bir taş bulduğunu kaydetti. Bulduğu parlak taşı parktaki güvenliğe götüren Kinard, yapılan inceleme sonucu taşın 9 karatlık elmas olduğu ortaya çıktı.

PARKTA BULUNAN EN BÜYÜK İKİNCİ ELMAS

Parktaki Elmas Keşif Merkezi, Kinard'ın taşının 9.07 karatlık bir elmas olduğunu tespit etti. Kinard'ın bulduğu elmasın, 1972'de açılan ve dünyadaki tek halka açık elmas alanlarından biri olan parkta bulunan en büyük ikinci elmas olduğu belirtildi. Arkansas Park, Miras ve Turizm Departmanı sekreteri Stacy Hurst konuyla ilgili olarak "Böyle bir keşif, hem taşı tanımlamaya yardımcı olan park görevlileri hem de park ziyaretçileri için her zaman heyecan vericidir" ifadelerini kullandı.

ELMASIN İSMİ ‘KINARD DOSTLUK ELMASI’ OLDU

Elmas bulan şanslı ziyaretçilerin genellikle taşlara isim verdiği ve Kinard'ın da kendisiyle parkı ziyaret eden arkadaşlarının onuruna bulduğu elmasa 'Kinard Dostluk Elması' adını verdiği belirtildi. Ayrıca, parkta şimdiye kadar bulunan en büyük elmasın 1975'te bulunan 16 karatlık 'Amarillo Starlight' isimli beyaz bir elmas olduğu ifade edildi.Elmasın değerinin ise paha bilemez olduğu kaydedildi.