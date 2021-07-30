30 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.383 -0.59 EURO 10,0200 -0.49
USD 8,4230 -0.38 ALTIN 494,850 -0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Paralar iade ediliyor! 8 Ağustos'a kadar...

AA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 12:35 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 12:42

Hiçbir ücret alınmayacak. Flaş karar tüm kamuoyuna duyuruldu. Ücretsiz iade ve değişim kararı verildi. Pegasus Hava Yolları, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere varışlı, bu illerden kalkışlı ve aktarmalı uçuşu olan yolcularına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu.


Harekete geçildi. Ücretsiz olarak değişim ve para iadesi yapılacak. Pegasus Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin çeşitli  illerinde gerçekleşen yangınların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yangından etkilenen  illerden kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm tarifeli seferlerimizde seyahat  edecek misafirlerimiz için cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı  tanınacaktır. Bilet değişiklik ve iptal işlemleriniz için 0850 250 67 02 numaralı  çağrı merkezimizi arayabilirsiniz." paylaşımı yapıldı.
 
Değişiklik ve iade hakkından yararlanabilmek için biletlerin 29 Temmuz  ve öncesinde satın alınmış olması ve seyahat tarihinin 29 Temmuz-8 Ağustos 2021  tarihleri arasında olması gerekiyor.
 
Detaylı bilgiye www.flypgs.com adresinden ulaşılabiliyor.
 
  
 

ETİKETLER

Pegasus Pegasus bilet Pegasus değişim iade para iadesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.