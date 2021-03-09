Pandemi servisinde çalışan doktordan uyarı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde koronavirüse karşı mücadele eden İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Kaniye Aydın , bu süreçte ailesinden ve arkadaşlarından birçok kişinin hastalandığını söyledi. Aydın, "Çalıştığımız pandemi döneminde aynı aileden birkaç kişiyi tedavi ettiğimiz dönem oldu. Aynı aileden vefat edenler oldu. Önce anneyi sonra oğlunu kaybettiğimiz dönemler oldu. Hasta yakınlarının yaşadığı üzüntüleri gördük. Ailesinde ve çevresinde koronavirüse yakalananlar veya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları, durumun çok farkında. İnsanlar lütfen kurallara uysunlar. 'Aşı oldum, bana bulaşmaz' algısı yanlış. Tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

Riskli bölgede çalıştıklarını ifadede eden Aydın, "Hepimizin ailesi var. Eve gittiğimiz zaman hastalığı aileye taşımaktan ciddi anlamda korkuyoruz. Aynı evde farklı ortamlarda oturuyoruz. Aynı masada 1 yıldır yemek yiyemiyoruz. Bu durum bizleri sosyal ve psikolojik olarak etkiledi. İnşallah en kısa zamanda pandemi sürecinden kurtuluruz. İnsanlar aşılanmış olsalar bile maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliler. Birçok kişi koronavirüs geçirdi ve maalesef kayıplar oldu" diye konuştu.