Pandemi’de 2 yeni bayi yatırımı!

40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Çetaş Otomotiv, Büyükçekmece’den sonra Çorlu’da da Peugeot ve Citroen Yetkili Satıcı ve Servislerini açtı. Çetaş Çorlu, her iki markası için modern showroom ve son teknoloji servis alanında hizmetlerini 3.400 metrekare kapalı, 1.000 metrekare açık olmak üzere, toplamda 4.400 metrekarelik alanda sunacak.Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Taşar, bu yatırımla amaçlarının müşteri memnuniyetini artırarak “Türkiye’nin Önde Gelen Otomotiv Perakendecisi” konumunu pekiştirmek olduğunu söyledi.