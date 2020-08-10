Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevden alındı!

Eşine özel ilan açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ bu sefer de Personel Daire Başkanlığı kadrosunda eşinin kriterlerine uygun ilan açmıştı. Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ olmuştu. Olayın tepki çekmesi üzerine YÖK konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
"EŞİYLE ÇALIŞACAK İLK REKTÖR DEĞİLİM" DEMİŞTİ
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ iddialar hakkında konuşmak istemediğini belirterek, “Şu anda bu konuda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bir açıklama yapmıyorum” demişti.
Benzer bir tartışma 2017’de de yaşanmıştı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın, öğretmen olan eşi Derya Bağ’ı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan naklederek İslami İlimler Enstitüsü’ne ‘enstitü sekreteri’ olarak ataması tartışmalara neden olmuştu. Rektör Bağ, o dönemde yaptığı açıklamada “Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Benden önce, kuruluşundan beri görev yapan tüm rektörlerin eşleri Pamukkale Üniversitesi’nde çalışıyordu. O zaman normaldi de şimdi mi anormalleşti? O zaman etik sorun yoktu da şimdi mi problem oldu?” ifadelerini kullanmıştı. Ancak YÖK’ün uyarısıyla üniversite tarafından yapılan işlem geri çekilmişti.