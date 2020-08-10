Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevden alındı!

Eşine özel ilan açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ bu sefer de Personel Daire Başkanlığı kadrosunda eşinin kriterlerine uygun ilan açmıştı. Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ olmuştu. Olayın tepki çekmesi üzerine YÖK konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.