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Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder çok kızdı! 'Şikayetinizi yapım şirketine iletin'
Eşi Sinan Güleryüz ile kız bebek bekleyen 7,5 aylık hamile oyuncu Özge Özder, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye gelen bir yoruma tepki gösterdi.
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'in 'Doktor Derya'sı Özge Özder, 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlenmişti. 7,5 aylık hamile olan 42 yaşındaki oyuncu, önceki gün göbeğini açıkta bırakan bir fotoğrafını paylaştı.