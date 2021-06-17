Özel sektörün dış kredi borcu 171.5 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonunda, 2020 sonuna göre 2.2 milyar dolar azalarak 171.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2.1 milyar dolar azalarak 161.9 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 161 milyon dolar azalarak 9.6 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri toplam 42.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonunda, 161.9 milyar dolarlık uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42.6’sını finansal kuruluşların, yüzde 57.4’ünü finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 9,6 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun yüzde 83.7’sini finansal kuruluşların, yüzde 16.3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Bu dönemde bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1.3 milyar dolar, tahvil ihracı borçlanmaları da 230 milyon dolar azalışla 21.3 milyar dolar düzeyindeydi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 380 milyon doları azalırken, tahvil stoku değişmeyerek 2.3 milyar dolardı.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 461 milyon doları artarken, tahvil stoku 5.0 milyon dolar azalarak 7.8 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankaların kısa vadeli kredi borcu 264 milyon doları azalışla 6.3 milyar dolara gerilerken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 36 milyon dolar artışla 1.3 milyar dolara yükseldi.