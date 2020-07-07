Özel okul öğretmenleri kıdem tazminatı alır mı? Özel okul öğretmeni kıdem tazminatı Yargıtay kararı!

Özel okullarda öğretmenlik yapan öğretmenler, “Özel Öğretim Kurumları Kanunu” kapsamında İş Kanunu’na tabi olarak çalışıyor. İş Kanunu kapsamında, özel okul öğretmenlerinin en merak ettikleri konu ise işten atılma durumunda, kıdem tazminattı alıp almayacaklarıdır. Peki, Özel okul öğretmenleri kıdem tazminatı alır mı?

Özel okulda görev yapan öğretmenlerin, kıdem tazminatı alıp alamamalarına yönelik tartışmalar, uzun süre yargının konusuydu ve genellikle öğretmenler aleyhine kararlar çıkıyordu. Yargıtay, uzun süre, özel okulda çalışan öğretmenlerin sözleşmelerinin belirli süreli olması ve belirli süreli iş sözleşmelerinde de kıdem tazminatı hakkının doğmadığı konusunda kararlara veriyor ve öğretmenlerin kıdem tazminatı taleplerini kabul etmiyordu. İşte Özel okul öğretmelerinin kıdem tazminatı konusunda merak ettikleri…

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİ KIDEM TAZMİNATI ALIR MI?

Özel okul öğretmenleri ile iş sözleşmesinin “belirli süreli” yapılması, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndaki zorunluluktan kaynaklanıyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Kasım 2014 tarihli (Esas No: 2013/22-1443, Karar No: 2014/958) kararına göre, özel okul öğretmenlerine kıdem tazminatı ödeniyor.

Yargıtay, özel okul öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi iradesinin kim tarafından kullanıldığına bağlı olarak kıdem tazminatına karar verilmesi gerektiğini düşünüyor. Yargıtay öğretmenin süresi biten sözleşmesi işverence yenilenmediği takdirde kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Sözleşmenizi yenilemeyen işveren olduğuna göre, sadece son yılın değil, dört yılın kıdem tazminatının işverence ödenmesi gerekir.

Yargıtay’ın özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı hakkı kazandığına dair bir kararı daha bulunuyor. (Yargıtay 22. HD, 25.06.2019 Tarih, 2016/1725 E, 2019/14022 K)

İş sözleşmesini işveren, yani okul idaresi, yenilememiş ise öğretmen kıdem tazminatı hakkını alabilecektir. Öğretmenin iş sözleşmesini yenilememiş olması halinde ise, kıdem tazminatına hak kazanabilmesi, öğretmenin haklı bir nedeni olup olmadığı hususuna bağlıdır. Örneğin doğum izninizi kullandırmaması veya bunun devamında yasal emzirme süresini kullandığınız için mobbinge maruz kalmak bu haklı sebeplerden birkaçı.

Öğretmenler, belirli süreli sözleşmeden dolayı sadece işe iade davası açma hakkı sağlayan iş güvencesinden ise yararlanamıyor.