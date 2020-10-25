Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu dizide buluştu!

İzleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Seni Çok Bekledim’in çekimleri devam ediyor. Dizinin Beykoz platoda gerçekleşen çekimlerinde başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun ilk kez karşı karşıya geldikleri sahneler çekildi.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği 'Seni Çok Bekledim' dizisinde; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verecek. İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.