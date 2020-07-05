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Ozan Güven darp fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor!

05 Temmuz 2020 Pazar - 13:38 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 13:38

Oyuncu Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı suçlamasıyla tepkilerin odağı oldu.Ozan Güven’in, olaydan sonra çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.


Ozan Güven’in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz tarafından darp edildiğinin kanıtı olarak savcılığa sunduğu, kolunda sıyrıkların görüldüğü fotoğraf önceki gün basına yansıdı. Sosyal medyada dün gün boyu bu fotoğraf konuşuldu. ‘Ozan Güven’in fotoğrafta görünen ‘darp izlerinin’, Bulutsuz’un yaşadığı şiddetle kıyaslanamayacağı’, “Deniz Bulutsuz’un şiddet sırasında kendisini korumuş olabileceği’, ‘Ozan Güven’in fotoğraflarla kendisini mağdur göstermeye çalıştığı’ yorumları yapıldı. Yine dava dosyasında olduğu belirtilen yeni fotoğrafta ise Ozan Güven’in yüzündeki izler dikkat çekti.
 

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