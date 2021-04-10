10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti

İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 14:32 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 14:37

Oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Mehtap Ar'in akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.


Müjde Ar'ın kendisi gibi oyunca kardeşi Mehtap Ar tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
 
64 yaşındaki Mehtap Ar'in akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.
 
MEHTAP AR KİMDİR?
 
Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.
 
2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

ETİKETLER

Mehtap Ar Mehtap Ar hayatını kaybetti Mehtap Ar kimdir
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.