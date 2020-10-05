ÖTV artışı yerli araca yaradı

Eylül ayında satılan 90 bin 619 adetlik satış Türkiye araç pazarında 20 yılın en yüksek rakamı oldu.

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu 30 Ağustos tarihinde otomotivde bir matrah güncellemesiyle birlikte ÖTV artışı geldiğini belirterek şunları kaydetti: “Matrah güncellemesinin de şu andaki satışlara baktığımızda güncellenen matrahın yerli araca bir miktar yaradığını görüyoruz. ÖTV’nin yüzde 60’tan 80’e çıkmasıyla yerli üretimin rakamı yüzde 51,72 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye’de üretilen araçların payının yükseldiğini de gözlemliyoruz” dedi..

Pazar 750 bini bulabilir

Şahsuvaroğlu, “Bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısının kısmen de olsa giderilmeye başlamasının satışlara daha da katkı yapmasını bekliyoruz. Bunun yanında ülkemizde satılan otomobillerin yüzde 60’ı ithal. Şu durumda fabrikaların tam kapasiteyle olmasa da yavaş yavaş normal seviyelerine ulaşmasıyla birlikte tedarik ile ilgili sıkıntının da yakında bitmesini bekliyorum. Şu an müşteri taleplerine hemen karşılık veremiyoruz ve bekleme süresi oluşuyor. Ancak bekleme süreleri de yeniden makul seviyelere ulaşmaya başladı.Pazar 750 bini bulabilir” diye konuştu.

Fiat lider oldu