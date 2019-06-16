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Otoparkta kurşun yağmuru...

DHA |  16 Haziran 2019 Pazar - 23:22 | Son Güncelleme : 16 06 2019 - 23:22

Diyarbakır'da otoparkta görevli M. T., yüzleri maskeli kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı


Otoparkta kurşun yağmuru.Olay, akşam saatlerinde 5 Nisan Mahallesi 870nci sokaktaki meydana geldi. Sokakta bulunan kapalı otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.
 
M.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.M.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Silahlı saldırıda ayrıca park haklindeki bir araç da zarar gördü. Polis ekipleri, kaçan yüzleri maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 
SİLAH ÇEVRESİNDE POŞET İDDİASI
 
Bu arada silahlı saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli grubun, kovanların yere düşmemesi için silahın etrafına poşet bağladıkları iddia edildi.
 

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