17 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
13°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.593 1.90 EURO 4,6630 0.26
USD 3,8040 0.36 ALTIN 163,370 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Otomobil köprüden uçtu!

İHA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 19:31 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 19:31

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Karlıova-Bingöl karayolunda Boncukgöze Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 34 RN 810 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, köprüden aşağıya uçtu. Kazada 10 metre yükseklikten uçan aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER

Bingöl kaza otomobil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.