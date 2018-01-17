Kaza, Karlıova-Bingöl karayolunda Boncukgöze Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 34 RN 810 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, köprüden aşağıya uçtu. Kazada 10 metre yükseklikten uçan aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.
Otomobil köprüden uçtu!
İHA | 17 Ocak 2018 Çarşamba - 19:31 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 19:31