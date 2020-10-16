Otomobil alacaklar dikkat! Şikayet edin!

Sıfır otomobil satışlarında alışılmışın dışında uygulamalar ortaya çıktı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle fabrikaların bir süreliğine kapanmasının ardından yeniden faaliyete geçseler de talebe yetişmeleri mümkün olmuyor. 2021 yılına otomobil rezervasyonu yapan markalar satış için gelen araçları da tam aksesuarlı satmaya çalışıyorlar. Otomobil almak için bayiye giden vatandaşlar şanslarına bir otomobil bulabilirlerse yüksek rakamlar ödeyerek aksesuarlı olarak otomobili alıyor. Otomobil bulamayanlar ise sıraya yazılıp aylarca bekliyor.