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Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

AA |  14 Aralık 2019 Cumartesi - 14:06 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 14:15

Kırşehir'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin çarpışması sonucu Akçakent Belediye Başkanı'nın sekreteri Hacı Salih Çiçek ile 2 çocuğu hayatını kaybetti, bir çocuğu yaralandı.


 
Kayseri'den Ankara istikametine giden Mustafa Köseoğlu (39) idaresindeki 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, Hacı Salih Çiçek'in (51) kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.
 
 
Otomobil sürücüsü Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur (18) Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek (15) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
 
BELEDİYE BAŞKANININ SEKRETERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
 
Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerine gelerek bilgi aldı. Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç'ın sekreteri olduğu öğrenilen Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla Akçakent ilçesine taziyeye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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