Otizmli çocukların annelerinde metabolit seviyeleri farklılıklar gösteriyor

Otizmli çocukların annelerinin metabolizmalarının ürettiği metabolit maddesinin, normal çocukların annelerine göre farklı seviyelerde olduğu tespit edildi.

"BMC Pediatrics" dergisinde yayımlanan Arizona Eyalet Üniversitesi ve Mayo Klinikte görevli bilim insanlarının çalışmasında, çocukları otizm spektrum bozukluğu (ASD) yaşayan 30 anne ile çocukları normal gelişim gösteren 29 annenin kan örnekleri incelendi.

Söz konusu çalışmada, araştırmacılar, ASD’li çocukların annelerinde, normal gelişim gösteren çocukların annelerine göre doğumdan 2 yıl ile 5 yıl sonraya kadar metabolit seviyelerinde farklılık görüldüğünü kaydetti.

Folik asitin, B-12 vitamininin ve karnitin asidinin düşük seviyede olması

Söz konusu farklılıkların annenin hamilelik döneminde de mevcut olabildiğini belirten araştırmacılar, metabolit farklılıklarının genel olarak folik asit, B-12 vitamini ve karnitin asidinin düşük seviyede olmasından kaynaklandığı ifade etti.

Araştırmacılar, otizmli çocuk sahibi olma riski yüksek annelere yönelik tarama yapılması için "kan testi geliştirilmesi" tavsiyesinde bulundu.

Çalışmada katkısı bulunan bilim insanlarından Arizona Eyalet Üniversitesinde görevli James Adams, mevcut sonuçlara dayanarak bu metabolitlerin hamilelik sırasında da farklı olup olmadığını belirlemek için o dönemde toplanan kan örnekleriyle ilgili yeni bir çalışma yürüttüklerini aktardı.