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Otelci karı-kocanın sır cinayeti! Korkunç şekilde infaz edildiler

14 Ekim 2021 Perşembe - 23:48 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 23:48

Beyoğlu ve Fatih’te iki ayrı butik oteli olan Esra Yıldız, Avcılar’daki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Kayıp olarak aranan eşi Nuri Yıldız’ın da 3 gün sonra Beylikdüzü’ndeki boş bir arazide başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, maskeli 2 kişiyi her yerde arıyor…


CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, Pazartesi gecesi Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bir otomobil bulundu. Otomobilde kan izlerinin yanında, Beyoğlu ve Fatih’te 2 ayrı otelin işletmeciliğini yapan Nuri Yıldız’a ait bir kimlik kartı bulundu…. 
 
AVCILAR’DA BOĞAZI KESİLMİŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
 
Polis ekipleri, Nuri Yıldız’ın Avcılar  Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan  evine gitti… Kapıyı çaldı, ancak kimse açmadı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Esra Yıldız’ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu… 
 
ARAÇTAKİ KAN İZİ ESRA YILDIZ’A AİT ÇIKMADI
 
Esra Yıldız’ın DNA örnekleri alındı, araçta bulunan kan iziyle karşılaştırıldı. Ancak araçtaki kan izi Esra Yıldız’a ait olmadığı ortaya çıktı… Lüks otomobilin içi kısmen yanmış ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi.
 
POLİS KAYIP OTELCİYİ HER YERDE ARAMAYA BAŞLADI
 
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kayıp olan otelci Nuri Yıldız’ı bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. 
 
KAYIP OTELCİDE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU
 
Yapılan çalışmalar sırasında kayıp otel işletmecisi Nuri Yıldız’da Beylikdüzü’nde boş bir arazide başından vurulmuş olarak bulundu. 
 
GÖRGÜ TANIKLARI: BİNADAN MASKELİ 2 KİŞİ ÇIKTI 
 
Cinayet bürosu ekipleri Yıldız çiftinin yaşadığı apartman ve çevre apartmanlarda detaylı bir araştırma yaptı. Tüm görgü tanıkları tek tek dinlendi, güvenlik kamera kayıtlarına incelenmek üzere el konuldu. Bir görgü tanığı, binadan maskeli 2 kişinin çıkarak hızla uzaklaştığını söyledi. 
 
KAPIDA ZORLAMA İZİ YOK
 
Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde yaptıkları incelemede, kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlama izine rastlamadı. Esra Yıldız’ın katil veya katillere kapıyı kendi eliyle açtığı değerlendiriliyor… 
 
ÜVEY OĞLUYLA SIK SIK TARTIŞIYORDU İDDİASI
 
Esra Yıldız’ın ilk eşinden olan oğlu ile Nuri Yıldız’ın zaman zaman tartıştıkları ileri sürüldü. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çifte cinayet dosyasına gizlilik kararı koydu…

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Beyoğlu Fatih Nuri Yıldız
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