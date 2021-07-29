ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı! Adaylar şaşkın! Kritik bir yıl...

ÖYSM, yaklaşık 2,5 milyon adayın hayalindeki üniversiteye gitmek için beklediği YKS sonuçları açıkladı. Hem öğrenciler hem de üniversiteler adeta şok yaşadı. Fakülte tercihi yapabilecek adaylar yarı yarıya düştü. Pek çok üniversitede kontenjanlar boş kalabilir. Uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Baraj puanı düşürülebilir.

http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. ÖSYM, üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarınıadresinden açıkladı.

2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos’ta alınacak. Sınava giren adayların toplam 24 tercih hakkı var. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar Tablo 3’teki ön lisans programlarını; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.

KONTENJAN VAR AMA

YKS kapsamında TYT’ye yaklaşık 2,6 milyon; AYT’ye 1,8 milyon; YDT’ye de 130 bin aday katıldı. ÖSYM’nin paylaştığı bilgilere göre devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerinde, 492 bin ön lisans, 494 bin 132 lisans, 28 bin 196 özel yetenek, 24 bin 537 okul birincisi olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 kontenjan bulunuyor

Ancak barajı aşan ve tercih yapabilecek puanı olan aday sayısında bu yıl neredeyse yarı yarıya bir düşüş var; özellikle 4 yıllık ve üzeri fakültelere girebilmek için geçerli olan puan türlerinde. Geçen yıl pandemi nedeniyle baraj 170’e düşürülmüştü, bu yıl baraj 180. Bu durum barajı aşan aday sayısının düşüşünde etkili ancak Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik testlerinin çok zor olması da düşüşün bir diğer nedeni.

Geçen yıl Sayısal puan türünde 170 barajını 693 bin 440 aday aştı, bu yıl ise 180 barajını aşan aday sayısı 390 bin 132 oldu. Arada 303 bin 308 kişilik fark var. Sözelde geçen yıl 823 bin 330 aday barajı aşarken bu yıl rakam 563 bin 808’de kaldı.

Fark 259 bin 522. En büyük fark Eşit Ağırlık türünde oldu. Öyle ki geçen yıl 999 bin 313 aday barajı aşmıştı, bu yıl 587 bin 678 aday var. 411 bin 635 kişilik bir fark bulunuyor. Bu puan türünde geçen yılki 200 puanı aşanlar ile bu yıl karşılaştırıldığında ise 400 bin 986 kişilik bir fark olduğu görülüyor. Bu durum, sınavın zor olduğunun da bir göstergesi. En az adayın katıldığı Dil puan türünde dahi geçen yıldan bu yıla barajı aşan aday sayısında 8 bin civarı azalma var.

KRİTİK BİR YIL

Barajı geçen aday sayısının düşmesinin sadece vakıfları değil devlet üniversitelerini de etkileyeceğini, doluluk oranlarında büyük sıkıntı yaşanacağını kaydeden Eğitim ve Sınav Uzmanı Salim Ünsal, üniversiteler için kritik bir yıl olduğunu dile getirdi. Adaylar için sonuçların olumlu olduğuna değinen Ünsal, şunları söyledi: “Çünkü normalde 50 bininci olmayı hedeflerken 15 bininci oldular. Hayalini kurduğu bölümlerden daha iyi bölümlere gidebilirler. Barajı geçen her öğrencinin yerleşme imkânı var. Yeter ki doğru tercih yapsınlar.

TERCİHTE YÜZDE 10 TAKTİĞİ

Barajı geçen aday sayısının düşmesine dikkat çeken Eğitimci Onur Soğuk da “AYT’de geçen yıl Sayısal’da öğrencilerin yüzde 58’i barajı geçerken bu yıl yüzde 42’si geçti, Sözel’de yüzde 83’tü, bu yıl yüzde 60’a düştü. Eşit Ağırlık’ta yüzde 73’ü barajı geçerken bu yıl yüzde 48 oldu” dedi.

Adayların çok düşük netlerle iyimser sıralamalar elde ettiğine değinen Soğuk, tercihlerle ilgili şu önerilerde bulundu: “Eşit Ağırlık’ta 380 puan alan öğrenci geçen yıl 68 bininci olurken bu yıl 17 bininci oldu. Sayısal’da 470 alan öğrenci geçen yıl 37 bininciyken bu yıl 5500’üncü oldu. Öğrenciler kendi sıralamalarının yüzde 10 aşağısı ile yukarısını tercih etmeliler.”

HER NETİN DEĞERİ ARTTI

İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday, matematik ortalamasının ciddi anlamda düştüğünü dile getirdi. Geçen yıl AYT Matematik Türkiye net ortalaması 7.584 iken, bu yıl 5.297 olduğunu ve yaklaşık yüzde 30’luk bir oranda azaldığını belirten İrday, normalde art arda iki yılda yüzde 10-15’ten fazla bir değişiklik olmaması beklendiğini söyledi. Pandeminin bu yıl da sürdüğüne dikkat çeken İrday, barajın geçen yılki gibi 170’e düşürülmesi gerektiğini belirtti.

TESTLERİN ORTALAMALARI DÜŞTÜ

YKS’de testlere göre ortalamaları da yayınlandı. Buna göre 2 milyon 416 bin 748 adayın katıldığı birinci oturum olan TYT’de testlerin soru sayıları ve ortalamaları şöyle: Türkçe: 40 - 18,404; Sosyal Bilimler: 20 - 8,340; Temel Matematik: 40 - 5,117; Fen Bilimleri: 20 - 3,212.

1 milyon 627 bin 83 adayın katıldığı AYT oturumunda ise testlerin soru sayıları ve ortalamaları şöyle: Türk Dili ve Edebiyatı: 24 - 6,448; Tarih-1: 10 - 1,945; Coğrafya-1: 6 - 2,303; Tarih-2: 11 - 1,268; Coğrafya-2: 11 - 2,989; Felsefe Grubu: 12 - 2,020; DKAB/Ek Felsefe Grubu: 6 - 1,601; Matematik: 40 5,297; Fizik: 14 - 1,462; Kimya: 13 - 1.891; Biyoloji : 13 - 2,411. YDT’de her biri 80 sorudan oluşan testlerden bin 709 adayın katıldığı Almanca’da ortalama 37,268; 3 bin 443 adayın katıldığı Arapça ’da 38,316; 718 adayın katıldığı Fransızca’da 40,744; 98 bin 641 adayın katıldığı İngilizce ’de 39,054; 398 adayın katıldığı Rusça’da ise 45,387 oldu

356 BİN ADAY SINAVA GİRMEKTEN VAZGEÇTİ

YKS kapsamında TYT’ye 2 milyon 592 bin 390; AYT’ye 1 milyon 781 bin 678; YDT’ye de 130 bin 491 aday başvurdu. TYT’de 2 milyon 416 bin 748; AYT’de 1 milyon 627 bin 83, YDT’de 104 bin 909 adayın sınavı geçerli kabul edildi. Tüm testlerde toplam 355 bin 523 aday, başvurduğu halde sınava girmekten vazgeçti. 296 adayın da sınavı geçersiz sayıldı.

CEVAP KÂĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla cevap kâğıtlarını dünden itibaren 10 gün süreyle erişime açtı. Adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. (Milliyet)