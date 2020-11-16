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ÖSYM personel alımı yapacak

AA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 7:10 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 7:10

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sözlü sınav sonucuna göre 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, "Sınav Hizmetleri Uzmanı"  pozisyonu için biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, maliye, felsefe grubu, okul  öncesi öğretmenliği, rehber öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği, arapça ingilizce ve bilişim alanlarından başvurular kabul edilecek.
 
Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, başvuru süresi içerisinde  2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek  puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak ve ilan edilen kadro  sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.
 
  
Sözlü sınavda adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir  konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil  kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti  ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik  gelişmelere açıklığı değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilecek.
 
Adaylar, komisyon tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi  için 50 puan, diğer konularda ise 10'ar puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü  sınavda adayların başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70  puan almaları gerekecek.
 
Başvurular, 1 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet  adresinde yer alan sınav başvuruformu doldurarak internet ortamında  yapılacak.
 
Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres,  sınav tarihi ve saatleri, ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilecek.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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