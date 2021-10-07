07 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 1.48 EURO 10,2890 0.16
USD 8,8820 0.13 ALTIN 502,710 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercihleri başladı! İşte tercih kılavuzu!

07 Ekim 2021 Perşembe - 10:57 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 10:57

ÖSYM duyurdu. Mühendislik Tamamlama tercihleri başladı. 2021-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, mühendislik tamamlama tercihleri 6-11 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Peki, ÖSYM mühendislik tamamlama tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercih ekranı ve 2021-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu!


ÖSYM mühendislik tamamlama tercihlerinin başladığını duyurdu. 2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2021-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı duyuruldu. Peki, ÖSYM mühendislik tamamlama tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercih ekranı!
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2021-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzuna saat 14.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
 
Adaylar tercihlerini 06 - 11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
 
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."
 
 
 
 
 

ETİKETLER

ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercihleri ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercih ekranı ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercih kılavuzu Mühendislik Tamamlama tercih ekranı Mühendislik Tamamlama Mühendislik Tamamlama kılavuz ÖSYM
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.