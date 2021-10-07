ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercihleri başladı! İşte tercih kılavuzu!

ÖSYM duyurdu. Mühendislik Tamamlama tercihleri başladı. 2021-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, mühendislik tamamlama tercihleri 6-11 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Peki, ÖSYM mühendislik tamamlama tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercih ekranı ve 2021-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu!

ÖSYM mühendislik tamamlama tercihlerinin başladığını duyurdu. 2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2021-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı duyuruldu. Peki, ÖSYM mühendislik tamamlama tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Mühendislik Tamamlama tercih ekranı!

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2021-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzuna saat 14.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini 06 - 11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."