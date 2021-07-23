ÖSYM KPSS giriş yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM giriş sayfasında!

KPSS giriş belgesi sınava nerede gireceğini merak eden adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan giriş belgesiyle KPSS giriş yerleri belli olacak. Konu hakkında sabırsızlanan adaylar, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak 2021? Sorularına yanıt arıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS için sabırsızlanan adaylar arama motorlarını sık sık ziyaret ederek KPSS giriş yerleri belli oldu mu, KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak, sorularına yanıt arıyor. KPSS giriş belgesi ile nerede sınava gireceklerini öğrenmek isteyenlerin konuyla ilgili sorgulamaları yoğun bir şekilde sürüyor. İşte sınav esnasında yanında bulundurulması zorunlu olan belgelerden biri KPSS sınav giriş belgelerinde son durum...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS lisans Sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta ya da 10 gün öncesinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

2021 KPPS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.



ÖABT Sınav Tarihi15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.