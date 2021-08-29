ÖSYM duyurdu! 2021-YÖKDİL/2 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, 2021-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımladı.

ÖSYM duyurdu. 29 Ağustos 2021 tarihinde (bugün) uygulanan YÖKDİL 2 sınavının soru kitap çığı yayımladı. ÖSYM'den şu açıklama yapıldı:

"29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."