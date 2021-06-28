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ÖSYM duyurdu! 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı

28 Haziran 2021 Pazartesi - 7:51 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 7:52

ÖSYM duyurdu. Erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, 2021 YKS soru ve cevapları nasıl indirilir? İşte 2021 YKS soruları pdf indirme linki ve ÖSYM YKS cevap anahtarı görüntüleme ekranı!


ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. Hafta sonu gerçekleştirilen, TYT, AYT, YDT soru kitapçığı pdf olarak ÖSYM'de yayınlandı. Peki, 2021 YKS soru ve cevapları nasıl indirilir? İşte 2021 YKS soruları pdf indirme linki ve ÖSYM YKS cevap anahtarı görüntüleme ekranı!
 
 
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek. Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
 
2021 YKS SORU VE CEVAPLARI 
 
 
 
 
Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
 
 
 
 
 
 

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