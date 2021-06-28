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ÖSYM duyurdu! 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı

ÖSYM duyurdu! 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı