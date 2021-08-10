ÖSYM duyurdu! 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı!

ÖSYM, 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru kılavuzunu da yayınlayan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık), 26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır." denildi. Peki, 2021 EUS ve STS Eczacılık başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) başvuru kılavuzu...

ÖSYM duyurdu. Başvuru kılavuzu yayınlandı. 2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı tarihleri belli oldu. Peki, 2021 EUS ve STS Eczacılık başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) başvuru kılavuzu...

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık), 26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 10 – 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir."

2021 EUS ve STS NE ZAMAN?

26 Eylül'de yapılacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Seviye Tespit Sınavı (STS) saat 10.15'te başlayacak.

135 dakika sürecek olan sınava başvurular, 10 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 EUS VE STS ECZACILIK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.