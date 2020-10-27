ÖSYM duyurdu! 2020 DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı!

2020-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve 2020-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı. ÖSYM, 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği başvuruları kılavuzlarını yayımladı. Peki, ÖSYM DUS başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM 2020 DUS ve STS başvuru ekranı...

ÖSYM, 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği başvurularının başladığını duyurdu. 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği başvuruları 27 Ekim – 05 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. Peki, ÖSYM DUS başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM 2020 DUS ve STS başvuru ekranı...

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2020-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve 2020-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği), 12 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 27 Ekim – 05 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir."

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği başvuru ücreti 225,00 TL olarak belirlendi. Başvurlarını belirtilen sürede yapamayanlar için ÖSYM 13 Kasım günü geç başvuru sürecini başlatacak. Ancak, geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

2020 DUS SINAVI VE 2020 STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

12 Aralık'ta gerçekleştirilecek 2020 DUS sınavı saat 10.15 başlayacak ve adaylar 150 dakika süre verilecek.