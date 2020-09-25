ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı! DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi resmi Twitter adresinden paylaştı. Açıklamanın ardından DGS tercih kılavuzu araştırması başlandı. Peki, DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? DGS tercih ekranı...
DGS TERCİH EKRANI AÇILDI!
ÖSYM başkanı Aygün yaptığı açıklamada, Eylül’de başlayacağını belirterek, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacak. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek.
DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamalarından yapılıyor.
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