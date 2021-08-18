ÖSYM'den adaylara son gün uyarısı! 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık başvuruları bugün sona eriyor!

ÖSYM 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık başvuruları için son gün uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, 2021 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021 Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık) için bugün son başvuru günü olduğu belirtildi. Peki, 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÖSYM'den adaylara son gün uyarısı! ÖSYM, 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık başvurularının 18 Ağustos 2021 (bugün) 23:59'da sona ereceğini duyurdu. apılan açıklamada, 2021 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021 Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık) için bugün son başvuru günü olduğu belirtildi ve adayların 23:59'a kadar başvurularını gerçekleştirebileceği ifade edildi.

2021 EUS ve STS NE ZAMAN?

26 Eylül'de yapılacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Seviye Tespit Sınavı (STS) saat 10.15'te başlayacak. 135 dakika sürecek olan sınava başvurular, 10 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir."

2021 EUS VE STS ECZACILIK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.