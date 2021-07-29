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ÖSYM'den 2021 YKS tercih işlemleri uyarısı!

29 Temmuz 2021 Perşembe - 11:24 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 11:25

ÖSYM resmen duyurdu. 5 Ağustos'ta başlıyor. 2021 YKS tercih işlemlerine ilişkin açıklama yapoan ÖSYM, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 tercih kılavuzu ve ÖSYM YKS tercih açıklaması!


ÖSYM duyurdu. 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada  adaylar YKS tercih işlemlerini ile ilgili bilgi verildi. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 tercih kılavuzu ve ÖSYM YKS tercih açıklaması!
 
 
2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde, 
 
"2021 YKS tercih işlemleri 5 Ağustos 2021 tarihinden başlayacaktır. Adaylar tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numalaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından kendileri yapacaklardır."
 
 

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