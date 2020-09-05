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ÖSYM'den 2020-KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

DHA |  05 Eylül 2020 Cumartesi - 13:19 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 13:30

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunda saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumunda saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.


KPSS'ye girecek yüz binlerce kişiye hayati uyarılar geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunda saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumunda saat 14.30'dan sonra adaylar binaya alınmayacak" ifadeleri kullanıldı.
 
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.
 
 
 

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