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ÖSYM 2021-YKS için sık sorulan soruları yanıtladı!

19 Şubat 2021 Cuma - 14:35 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 14:35

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlandı. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvurusunda nelere dikkat edilmeli? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan YKS hakkında sıkça sorulan sorular...


2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular' yayımlandı. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin adayların merak ettiği soruları ve dikkat edilmesi gerekenleri derledi. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvurusunda nelere dikkat edilmeli? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan YKS hakkında sıkça sorulan sorular...
 
 
ÖSYM'den yapılan açıklamada 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular' başlıklı bilgilendirmenin paylaşıldığı ifade edildi. ÖSYM'nin açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştır." denildi. 
 

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