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Osmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

AA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 21:26 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 21:26

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Özkan Solak idaresindeki 01 D 7388 plakalı otomobil, Söğütlüdere köyünde yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü Solak ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
 
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Osmaniye otomobil devrilme
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