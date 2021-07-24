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Örümcek Adam kostümüyle ortalığı karıştırdı

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 15:15 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 15:15

TikTok üzerinden yayılan bir videoda Örümcek Adam kostümü giymiş bir kişi market çalışanına saldırdı. O sırada kayıt altında olan telefonlar, yaşananları ve şaşkın insanları kayıt altına aldı.


İngiltere’de yaşanan olayda TikTok mafyası olarak da adlandırılan bir grup kostümlü kişi süpermarket çalışanlarına eşzamanlı olarak saldırılar düzenledi. Bir kısmı popüler sosyal medya üzerinden canlı yayın ile bu şiddeti gözler önüne sererken, bir kısmı da çektiği videoyu hesabında paylaştı.
 
OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
 
Kısa süre içinde olay hakkında soruşturma başlatan yetkililer, saldırganların eşkâllerini tespit etmeye çalışıyor. Yapılan açıklamaya göre 5 kişi söz konusu olay sonrası gözaltına alındı. Farklı yaş gruplarında olan bu kişiler, eğlence amaçlı insanlara saldırıyorlar ve daha fazla beğeni almak için bütün güçleriyle market çalışanlarına şiddet uyguluyorlar.
 

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