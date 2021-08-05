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Orman yangınına müdahale eden işçiler kaza yaptı: 4 yaralı

AA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 10:15 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 10:19

Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, bölgeden bir son dakika haberi geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlara müdahale eden görevlilerin bulunduğu arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.


Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden  orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 
 
Manisa'dan Marmaris'e gelerek Turunç Mahallesi'nde yangına müdahale  eden ekibin bulunduğu arazöz bölgede devrildi. Kazada arazözde bulunan 4 işçi yaralandı. 
 
İşçiler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
İşçilerden 2'si ayakta tedavi olurken 2 işçi müşahede altına alındı.  İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 
 
  

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