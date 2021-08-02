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Orman yangını kabusu yaşayan Antalya için flaş uyarı geldi!

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 22:59 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 22:59

Gelen son dakika haberine göre; Orman yangınlarıyla mücadele eden Antalya için Meteoroloji'den flaş uyarı geldi. Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. Sıcak hava nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
 

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