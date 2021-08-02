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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 134 yangını kontrol altına aldık

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 20:37 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 20:37

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Karacabey yaptığı açıklamada, "6 günde 134 yangını kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı
 

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